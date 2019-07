Parece que ahora sí es oficial: Shawn Michaels confirmó que no volverá a luchar en un ring

Shawn Michaels es un luchador histórico para la WWE. Sigue trabajando para la empresa, específicamente en NXT, en donde se encarga de moldear y de transmitir todos sus conocimientos a las nuevas superestrellas de la marca amarilla. Pero oficialmente está retirado.

Sin embargo, en noviembre de año pasado, Michaels junto a Triple pelearon y vencieron a The Undertaker y Kane en el WWE Crown Jewel, evento realizado en Arabia Saudita. Por eso, recientemente fue entrevistado en el programa The Two Man Power Trip y le consultaron si volvería al ring otra vez.

"No voy a volver. (Las luchas en el cuadrilátero) se las dejo a las generaciones más jóvenes, que están haciendo un trabajo magnífico. Estoy bien con lo que he hecho y completamente retirado", declaró uno de los fundadores de D-Generation X.

Michaels también ha señalado que no considera que haya salido del retiro en Arabia Saudita. Lo dejó claro hace unas semanas en una entrevista en el podcast Challenge Mania. "No estoy arrepentido de haber luchado allí. No fue un regreso como The Heartbreak Kid (HBK), fue una pelea en parejas. Fue como un house show glorificado. No quiero insultar intelectualmente al aficionado de la lucha libre, pero no es lo mismo una cosa que la otra", indicó.

