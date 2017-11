El RAW de Manchester tuvo un cierre lleno de sorpresas. En la estelar, Sheamus y Cesaro consiguieron recapturar los títulos en parejas luego de que derrotaran a Seth Rollins y Dean Ambrose, hecho que no pudo haberse logrado sin la intervención de The New Day al show rojo. Así, el irlandés y el suizo pelearán contra Los Usos en Survivor Series.

El combate pudo haber sido para cualquiera de las dos facciones, ya que en algunos momentos The Shield impuso su experiencia y por poco sel llevan la victoria. Asimismo, The Bar hizo lo propio, pero el desenlace fue igual al anterior.

Cuando Sheamus se proponía a doblegar a Rollins, el trío carismático de SmackDown apareció para amenazarlos. "No podrán hacer nada, la invasión es inminente", replicó Kofi Kingston.

Paralelamente a esto, Kurt Angle ordenó a las demás superestrellas a ingresar al cuadrilátero para contener a los luchadores azules. Todos estaban alertas de la invasión, inclusive los integrantes del 'Escudo'; sin embargo, Sheamus aprovechó el desconcierto para aplicarle un patadón al 'Arquitecto' y así conseguir por tercera vez tal precea.