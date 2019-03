No va: Daniel Bryan venció a Kofi Kingston y le quitó la oportunidad de ir a WrestleMania 35 [VIDEO]

Kofi Kingston no pudo conseguir su pase a WrestleMania 35 , el evento más importante de la WWE. Venció a Sheamus, Cesaro, Erick Rowan, Samoa Joe y Randy Orton, pero no fue suficiente, pues Vince McMahon salió y cambió las reglas del juego.



'El Jefe' le dijo a Kofi que si quería el cupo a la 'Vitrina de los Inmortales', debía derrotar a Daniel Bryan. A pesar de toda la energía y fuerza que le puso, el miembro de The New Day no pudo ganar el combate. Y así se quedó sin el magno evento.

Minutos antes, Kofi había cumplido el reto que le impuso Vince McMahon la semana pasada. Primero, había vencido a Sheamus con una patada giratoria en la cabeza y luego sacó de su camino a Cesaro. Su tercer oponente fue Eric Rowan, quien perdió por descalificación, tras usar una silla en la contienda.

El barbudo debía irse pero se quedó para seguir golpeando al integrante de The New Day. Incluso, rompió una mesa de comentaristas con el cuerpo de Kofi después de aplicarle una garra en la cabeza.

Sin embargo, a pesar del cansancio, Kingston pudo aguantar y se impuso ante Samoa Joe por cuenta de tres. El campeón de Estados Unidos no soportó perder y le hizo una dormilona a su rival que casi lo deja inconsciente.

El último en salir fue Randy Orton. La víbora tenía la ventaja, pero un descuido hizo que Kofi se llevará el combate. Lamentablemente, todo este esfuerzo no fue suficiente.



