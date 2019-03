¿Lo logrará? Kofi Kingston deberá vencer a cinco superestrellas si quiere pelear en WrestleMania 35 [VIDEO]

El último segmento de SmackDown Live fue protagonizado por Vince McMahon , dueño de la WWE. El 'Jefe' subió al escenario y su primer anuncio fue que le dará una oportunidad a Kofi Kingston para que pueda pelear en WrestleMania 35.

Después de esas palabras, Vince mostró lo ocurrido en Fastlane 2019. Dijo que él cumplió con su promesa y que le dio una oportunidad a Kofi; sin embargo, la falló. Cuando iba a seguir hablando, los tres integrantes de The New Day aparecieron y se dirigieron al ring.

Xavier Woods y Big E tomaron el micrófono e indicaron que ellos han trabajado duro por mucho tiempo, que nunca amenazaron con irse de la empresa y que lo único que quieren es ver a su amigo, Kofi Kingston, luchando en Wrestlemania.

El dueño de la WWE responde que Kofi debería seguir con The New Day y que debería relajarse, que estuvo hablando con Daniel Bryan y ambos estuvieron de acuerdo en que no tiene pasta de campeón.



Kofi toma la palabra y afirma que nunca se ha quejado, que ha sacrificado muchas cosas por la empresa y que solo quiere saber qué necesita para que sea visto como un campeón.

Vince le responde que solo debe vencer a Randy Orton, Samoa Joe, The Bar y Erick Rowan en un combate de ruleta rusa, la próxima semana. Si gana estará en WrestleMania 35.

Los mencionados aparecieron y corrieron al cuadrilátero para atacar a The New Day, pero los tres amigos, con Kofi al mando, los recibieron con fuertes golpes y los sacaron del ring. Así concluye un episodio más de show azul.

