WWE SmackDown: sigue el show azul con la pelea entre Kurt Angle y AJ Styles

El WWE SmackDown Live se celebrará este martes 26 de marzo en el Mohegan Sun Arena de Uncasville, Connecticut. La transmisión para toda Latinoamérica estará a cargo de la señal de FOX Sports 3 desde las 7:00 pm (hora peruana). El programa tendrá como protagonista a Kurt Angle y a Kofi Kingston.

Kurt Angle sigue con su gira de despedida y esta vez hará una parada en SmackDown para enfrentar a AJ Styles. Será la primera vez que ambos peleadores se encuentren en un cuadrilátero de la WWE y la última que el medallista olímpico pelee en el show azul.

En tanto, los miembros de The New Day tomarán una decisión frente a lo que hizo Vince McMahon la semana pasada. Como se recuerda, Kofi Kingston venció a los cinco luchadores que el 'Jefe' le había puesto; sin embargo, este salió y le dijo a Kofi que debía vencer a uno más, a Daniel Bryan. Pero no pudo hacerlo. Desde ese momento, la idea de renunciar ha estado rondando por la cabeza de Big E y Xavier Woods. ¿Se irán?



Por su parte, Asuka sabrá quién será su oponente en WrestleMania 35, pues esta noche Naomi, Carmella, Sonya Deville y Mandy Rose pelearán para saber quién será la rival de la japonesa. Solo una de ellas irá a 'La Vitrina de los Inmortales'.

Por último, la empresa ha anunciado la aparición de Becky Lynch y Charlotte Flair. Las dos peleadoras volverán a tener una riña antes de WrestleMania. Ellas, junto a Ronda Rousey, estarán en la pelea estelar del magno evento de WWE.



Horarios de SmackDown Live

6:00 pm: México

6:00 pm: Guatemala

6:00 pm: Nicaragua

6:00 pm: Costa Rica

6:00 pm: El Salvador

6:00 pm: Honduras

7:00 pm: Colombia

7:00 pm: Perú

7:00 pm: Panamá

7:00 pm: Ecuador

8.00 pm: Estados Unidos Este

8.00 pm: Venezuela

8.00 pm: Bolivia

8.00 pm: Puerto Rico

8.00 pm: República Dominicana

9:00 pm: Paraguay

9:00 pm: Argentina

9:00 pm: Uruguay

9:00 pm: Chile



