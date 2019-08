¡Los destrozó! Randy Orton aplicó su RKO a cada miembro de The New Day [VIDEO]

En la pelea estelar del SmackDown Live de Toronto, The New Day -grupo integrado por Xavier Woods, Big E y el campeón de la WWE Kofi Kingston - se enfrentaron a The Revival y Randy Orton. Sin embargo, no pudieron ganar.



Dash Wilder y Scott Dawson aprovecharon que Woods se había quedado solo y le aplicaron el 'double team' para luego ganar por cuenta de tres. Los dos miembros de The Revival se estaban yendo hasta que vieron a Big E en el ring ayudando a su amigo, así que decidieron atacarlo.

Segundos después, Kofi Kingston apareció para salvar a sus amigos de los ataques de Wilder y Dawson. Lo hizo hasta que Randy Orton le aplicó un RKO. Luego, la 'vibora' le hizo otro RKO a Xavier Wodos.

Y también le hizo un RKO a Big E con ayuda de The Revival. Parecía que todo se había acabado, pero Orton quiso aplicarle otra vez su técnica favorita a Kofi. De esta manera se vengó por lo ocurrido en SummerSlam

Randy Orton destrozó a los miembros de The New Day con su RKO. (WWE)

