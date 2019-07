Lo destrozó: Shinsuke Nakamura venció a Finn Bálor y se pone en la órbita del título intercontinental [VIDEO]

La primera lucha del WWE SmackDown Live dejó encandilados al público presente del Snhu Arena de Manchester, en New Hampshire. Y es que Shinsuke Nakamura y Finn Balór dieron una increíble pelea.

El japonés 'rey del estilo fuerte' mostró gran parte de su arsenal y masacró al campeón intercontinental tanto fuera como dentro del ring. Bálor no pudo defenderse y al final no aguantó la Kinshasa de un motivado Nakamura. El título no estuvo en juego.

La rivalidad entre ambos recién está iniciando. Shinsuke Nakamura ya puso los ojos en el título del irlandés, y parece que no parará hasta tenerlo entre sus manos. No se ha confirmado una pelea entre ellos en Extreme Rules, quizá sea una sorpresa, o quizá se enfrenten en el próximo Pay-Per-View.

Así ganó Shinsuke Nakamura. (WWE)

Este SmackDown Live es el último previo a Extreme Rules, que se realizará este domingo 14 de julio en el Wells Fargo Center de Philadelphia. Además, se revelará el nombre del oponente de Aleister Black para el evento extremo.

