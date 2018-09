La WWE presentará este martes (7:00 pm, hora peruana, vía FOX Sports 3) la última edición de SmackDown Live previa a Hell in a Cell 2018 , megaevento que se realizará este domingo en el AT & T Center de San Antonio, en Texas.

Esta edición del show azul de la WWE tendrá como principal atracción el combate entre Jeff Hardy y Shinsuke Nakamura. Esta lucha fue confirmada por la gerenta Paige en las redes sociales y no se descarta la aparición de Randy Orton, quien será rival del 'Enigmático' en Hell in a Cell.

Por otro lado, The Bar (Cesaro y Sheamus) y Rusev Day (Aiden English y Rusev) chocarán en la final del torneo para definir a los retadores a los títulos de parejas. El equipo ganador se medirá ante The New Day en Hell in a Cell.

En la división femenina veremos dos interesantes luchas individuales. Por un lado, Charlotte Flair chocará ante Sonya Deville, en una lucha donde podría interferir Becky Lynch. Mientras que Brie Bella medirá fuerzas ante Maryse.

En otro combate, R-Truth buscará taparle la boca a Andrade 'Cien' Almas (acompañado por Zelina), quien se burló de su racha de victorias en sus redes sociales.