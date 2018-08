La WWE presentará este martes (7:00 pm, hora peruana, vía FOX Sports 3) una nueva edición de SmackDown Live en el Amway Center de Orlando, Florida, donde el campeón AJ Styles volverá a la acción después de dos semanas.



En esta edición del show azul de la WWE, AJ Styles volverá para tener un cara a cara con Samoa Joen, a quien enfrentará el próximo 19 de agosto en SummerSlam 2018.

AJ Styles buscará revancha, además, por las acusaciones que lanzó Samoa Joe en el anterior SmackDown Live. Aquel día, la 'Máquina Samoana' acusó al 'Fenomenal' de "descuidar a su familia" por preferir defender su título mundial de WWE.

Por otro lado, The New Day y The Bar (Cesaro y Sheamus) disputarán una decisiva lucha de parejas, donde se pondrá en juego la posibilidad de retar a los campeones (Luke Harper y Erick Rowan) en SummerSlam.

Mientras que Charlotte Flair y Becky Lynch unirán fuerzas para enfrentar a The IIconics (Billie Kay Peyton Royce).