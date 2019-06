WWE Stomping Grounds 2019: fecha, horarios y canales del evento en Washington

El WWE Stomping Grounds 2019 se llevará a cabo este domingo 23 de junio en el Tacoma Dome, de la ciudad portuaria de Tacoma, en el Estado de Washington. El evento tiene, hasta el momento, nueve peleas confirmadas.

La transmisión para toda América Latina estará a cargo de FOX Premium Action desde las 6:00 de la tarde (hora peruana). Pero este Pay Per View (PPV) también podrá ser visto a través de la señal de WWE Network.

De las nueve peleas confirmadas, seis tendrán en juego un título. Una de las que más ha llamado la atención es el Seth Rollins versus Baron Corbin por el cinturón universal, pues la contienda contará con un árbitro especial que aún no ha sido revelado por el lobo solitario.

Otra pelea que seguramente será del agrado del público es el Becky Lynch contra Lacey Evans por el título femenino de RAW. 'The Man', como se hace llamar la irlandesa, ya le ha dejado bien claro a Evans que no está en sus planes perder su preciado trofeo.

Kofi Kingston, por su parte, también deberá defender su título de la WWE ante Dolph Ziggler, mientras que The Heavy Machinery -equipo integrado por Otis y Tucker- tendrán la oportunidad de ganar los cinturones en parejas de SmackDown en la contienda que tendrán contra los actuales campeones Daniel Bryan y Rowan.

WWE Stomping Grounds: cartelera

- Kofi Kingston vs Dolph Ziggler por el título de la WWE en un Steel Cage Match

- Seth Rollins vs. Baron Corbin por el título universal de la WWE

- Becky Lynch vs. Lacey Evans por el título femenino de Raw

- Bayley vs. Alexa Bliss por el título femenino de SmackDown

- Samoa Joe vs. Ricochet por el título de los Estados Unidos

- Daniel Bryan y Rowan vs. Heavy Machinery (Otis y Tucker) por los títulos en parejas de SmackDown

- Tony Nese vs. Akira Tozawa vs. Drew Gulak por el título de peso crucero de la WWE

- Roman Reigns vs. Drew McIntyre

- The New Day (Big E y Xavier Woods) vs. Kevin Owens y Sami Zayn



