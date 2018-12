En 1995, Stone Cold apareció por primera vez en WWE , siendo presentado como 'The Ringmaster'. Y al año siguiente, realizaba una de sus promociones más significativas luego de vencer a Jake 'The Snake' Roberts en la final del King of The Ring.

"Te sientas allí y hojeas tu biblia, y dices tus oraciones, pero no te lleva a ninguna parte. Hablas acerca de tus Salmos, hablas de Juan 3:16...¡Austin 3:16 dice que acabo de patear tu trasero!", dijo Stone Cold.

Desde momento, la fama de Stone Cold subió hasta la cima en WWE. Incluso, cinco años después, la 'Serpiente Cascabel' ya era el referente de la Era Attitude. Por ello, la empresa decidió homenajearlo por su cumpleaños número 54.

A través de un video, la WWE saludó a Stone Cold en su día y compiló los momentos más divertidos que tuvo en la empresa. Cabe señalar que la visita más reciente del excampeón se dio en el aniversario 25 de RAW.