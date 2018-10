WWE Super Show-Down 2018 EN VIVO | Las mayores estrellas de la lucha libre llegarán a Australia para el WWE Super Show-Down 2018 que se realizará en el Melbourne Cricket Ground el domingo 7 de octubre desde las 4 de la mañana (hora de Perú, México, Ecuador, Colombia) y será transmitido por FOX Action en Latinoamérica -184 de Movistar – 561 DirecTV – 324 Claro). La pelea principal será entre los legendarios The Undertaker vs Triple H, que volverán a verse las caras dentro de un ring desde WrestleMania 28; además, el main card contará con las Superestrellas favoritas del momento como John Cena, Seth Rollins, Roman Reigns, Ronda Rousey, Shawn Michaels, Randy Orton, Daniel Bryan, Bray Wyatt, entre otros.

Esta gran noticia en Australia fue publicada por el medio Sunday Herald Sun, quien reportó a los oceánicos con WWE Super Show-Down , un histórico evento que se llevará a cabo en Melbourne Cricket Ground (MCG) con la mayor colección de Superestrellas y leyenda de la empresa que jamás han competido en el continente. Este evento será transmitido en vivo y en directo por WWE Network y en Pay-Per-Wiev en todo el mundo.

WWE Super Show-Down 2018 se realizará este domingo 7 de octubre en Melbourne, Australia. (Foto: WWE) WWE Super Show-Down 2018 se realizará este domingo 7 de octubre en Melbourne, Australia. (Foto: WWE) WWE

“ WWE Super Show-Down será un evento épico”, dijo Vince McMahon, CEO de WWE. “Nuestra alianza con TEG Dainty refleja nuestro compromiso con el mercado y nos da la oportunidad de hacer un evento de esa magnitud”, agregó. Por otro lado, el presidente informó que “los ojos del mundo estarán en el Melbourne Cricket Ground en octubre, cuando miles de visitantes de toda Australia y el mundo lleguen a la ciudad para ver WWE Super Show-Down”.

Undertaker vs Triple H pelearán por última vez en el MCG de Melbourne Australia durante la WWE Super Show-Down , que será transmitido en vivo y en directo en los canales de la empresa este domingo 7 de octubre. Cabe señalar que, el evento anterior que la empresa hizo en el Estadio Etihad de Melbourne (2002), asistieron 56,743 personas.

WWE SUPER SHOW-DOWN: TRAILER DEL EVENTO

CARTELERA DE WWE SUPER SHOW-DOWN

The Undertaker vs Triple H

The Undertaker vs Triple H escribirá una nueva historia en el WWE Super Show-Down. (Foto: WWE) The Undertaker vs Triple H escribirá una nueva historia en el WWE Super Show-Down. (Foto: WWE) WWE

El último capítulo de la legendaria rivalidad entre The Undertaker vs Triple H escribirá una nueva historia en el WWE Super Show-Down el sábado 6 de octubre, cuando ‘The Deadman’ se levantará una vez más para luchar contra ‘The Cerebral Assassin’ por última vez en un evento histórico. en el Melbourne Cricket Ground (MCG) en Melbourne, Australia.

The Shield vs. Braun Strowman, Dolph Ziggler & Drew McIntyre

Este será un enfrentamiento de gran tamaño entre el equipo más dominante en WWE. (Foto: WWE) Este será un enfrentamiento de gran tamaño entre el equipo más dominante en WWE. (Foto: WWE) WWE

Braun Strowman, Dolph Ziggler y Drew McIntyre, rivales del Campeón Universal Roman Reigns y el campeón Intercontinental Seth Rollins y Dean Ambrose, se unirán para luchar contra The Hounds of Justice en Melbourne, Australia, en un enfrentamiento de gran tamaño entre el equipo más dominante en WWE.

WWE AJ Styles vs. Samoa Joe

El conflicto personal del Campeón de la WWE, AJ Styles vs Samoa Joe continúa en SmackDown LIVE. (Foto: WWE) El conflicto personal del Campeón de la WWE, AJ Styles vs Samoa Joe continúa en SmackDown LIVE. (Foto: WWE) WWE

El conflicto personal del Campeón de la WWE , AJ Styles vs Samoa Joe continúa en SmackDown LIVE. Sin embargo, los dos eliminarán sus problemas cuando se enfrenten en la WWE Super Show-Down.

Ronda Rousey & Gemelas Bella vs. Escuadrón Riott

Ronda Rousey será la gran protagonista de esta pelea femenil de WWE en Melbourne. (Foto: WWE) Ronda Rousey será la gran protagonista de esta pelea femenil de WWE en Melbourne. (Foto: WWE) WWE

Sumándose a la creciente lista de enfrentamientos que hay que ver para el WWE Super Show-Down , la Pay-Per-View australiana tiene como enfrentamiento a Ronda Rousey & Gemelas Bella vs. Escuadrón Riott.

Campeona Femenil de SmackDown: Becky Lynch vs. Charlotte Flair

Becky Lynch vs. Charlotte, serán las dos Superestrellas ahora lucirán en Melbourne. (Foto: WWE) Becky Lynch vs. Charlotte, serán las dos Superestrellas ahora lucirán en Melbourne. (Foto: WWE) WWE

Becky Lynch vs. Charlotte, serán las dos Superestrellas ahora lucirán en Melbourne, el MCG de Australia en WWE Super Show-Down.

John Cena & Bobby Lashley vs. Kevin Owens & Elias

Esta pelea se ha convertido en un enfrentamiento de equipo de etiqueta, con Bobby Lashley y Elias. (Foto: WWE) Esta pelea se ha convertido en un enfrentamiento de equipo de etiqueta, con Bobby Lashley y Elias. (Foto: WWE) WWE

En un giro inesperado de eventos, el choque de singles previamente anunciado entre John Cena vs. Kevin Owens en el WWE Super Show-Down en Melbourne, Australia. Esta pelea se ha convertido en un enfrentamiento de equipo de etiqueta, con Bobby Lashley y Elias.

Daniel Bryan vs. The Miz

La intensa rivalidad entre Daniel Bryan vs The Miz se convertirá en un incidente internacional total en una revancha altamente personal. (Foto: WWE9 La intensa rivalidad entre Daniel Bryan vs The Miz se convertirá en un incidente internacional total en una revancha altamente personal. (Foto: WWE9 WWE

En WWE Super Show-Down , la intensa rivalidad entre Daniel Bryan vs The Miz se convertirá en un incidente internacional total en una revancha altamente personal por el orgullo y la oportunidad de ganar un futuro Campeonato de la WWE.

Campeones de Parejas de SmackDown: The New Day vs. The Bar

The New Day vs. The Bar disputarán los títulos de SmackDown Tag Team en el evento histórico del sábado 7 de octubre. (Foto: WWE) The New Day vs. The Bar disputarán los títulos de SmackDown Tag Team en el evento histórico del sábado 7 de octubre. (Foto: WWE) WWE

Con WWE Super Show-Down ya siendo anfitrión de una serie de rivalidades clásicas y personales, el Melbourne Cricket Ground tendrá una de las peleas más atractivas por parejas. The New Day vs. The Bar disputarán los títulos de SmackDown Tag Team en el evento histórico del sábado 7 de octubre.

Asuka & Naomi vs. Las IIcónicas

En WWE Super Show-Down, Asuka & Naomi vs. Las Ilcónicas protagonizarán la segunda pelea de la noche. (Foto: WWE) En WWE Super Show-Down, Asuka & Naomi vs. Las Ilcónicas protagonizarán la segunda pelea de la noche. (Foto: WWE) WWE

En WWE Super Show-Down , Asuka & Naomi vs. Las Ilcónicas protagonizarán la segunda pelea de la noche en el Melbourne Cricket Ground este domingo 7 de octubre.

Campeón WWE del Peso Crucero WWE Cedric Alexander vs. Buddy Murphy

Buddy Murphy tendrá otra oportunidad de capturar el Campeonato de Peso Crucero cuando las dos Superestrellas se enfrenten en la WWE Super Show-Down. (Foto: WWE9 Buddy Murphy tendrá otra oportunidad de capturar el Campeonato de Peso Crucero cuando las dos Superestrellas se enfrenten en la WWE Super Show-Down. (Foto: WWE9 WWE

Buddy Murphy tendrá otra oportunidad de capturar el Campeonato de Peso Crucero cuando las dos Superestrellas se enfrenten en la WWE Super Show-Down. Las apuestas son más altas que nunca, ya que el desafío de Murphy se presenta en su ciudad natal de Melbourne, Australia.

WWE SUPER SHOW-DOWN: HORARIOS EN LATINOAMÉRICA

Honduras: 3:00 a.m. por FOX Action

Guatemala: 3:00 a.m. por FOX Action

El Salvador: 4:00 a.m. por FOX Action

Nicaragua: 3:00 a.m. por FOX Action

Ecuador: 4:00 a.m. por FOX Action

Perú: 4:00 a.m. por FOX Action

Colombia: 4:00 a.m. por FOX Action

México: 4:00 a.m. por FOX Action

Panamá: 4:00 a.m. por FOX Action

Bolivia: 5:00 a.m. por FOX Action

República Dominicana: 5:00 a.m. por FOX Action

Paraguay: 5:00 a.m. por FOX Action

Puerto Rico: 5:00 a.m. por FOX Action

Venezuela: 5:00 a.m. por FOX Action

Argentina: 6:00 a.m. por FOX Action

Brasil: 6:00 a.m. por FOX Action

Chile: 6:00 a.m. por FOX Action

Uruguay: 6:00 a.m. por FOX Action

WWE SUPER SHOW-DOWN EN VIVO POR ESTOS CANALES

WWE Network

WWE Network es un servicio de transmisión de video propiedad de la marca de lucha libre, que transmite todos los eventos en vivo y online. (Foto: WWE) WWE Network es un servicio de transmisión de video propiedad de la marca de lucha libre, que transmite todos los eventos en vivo y online. (Foto: WWE) WWE

WWE Network es un servicio de transmisión de video propiedad de WWE. El concepto fue originalmente anunciado en 2011. WWE anunció que la red será lanzada el 24 de febrero de 2014 en los Estados Unidos, con lanzamientos en el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, Singapur y el conjunto de los países nórdicos para fines de 2014 o inicios de 2015. Aquí podrás ver WWE en vivo con un pago de $9.99 mensual. Si eres nuevo suscriptor tendrás un mes de prueba gratis.

FOX Action

FOX Action transmitirpña en vivo y en directo el evento WWE Super Show-Down 2018 desde Melbourne, Australia. (Foto: WWE) FOX Action transmitirpña en vivo y en directo el evento WWE Super Show-Down 2018 desde Melbourne, Australia. (Foto: WWE) WWE

Fox Premium Action es un canal de televisión por suscripción premium, del paquete Fox Premium, disponible alrededor de Latinoamérica. FOX Action comenzó a emitir en 2007 como CityVibe. El 2012 la señal fue renombrada como MovieCity Action y 3 de noviembre de 2014 se reformula como FOX Action tras ser adquirido por Fox International Channels a LAPTV, en toda Latinoamérica.