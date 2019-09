¡Qué miedo! 'The Fiend' Bray Wyatt atacó a Seth Rollins en Clash of Champions 2019 [VIDEO]

Seth Rollins tuvo que dar más de su cien por ciento para derrotar a Braun Strowman en el combate estelar de Clash of Champions 2019. Lo hizo, pero después de aplicarle cuatro pisotones y un pedigree. De esta manera, retuvo su título universal; sin embargo, no pudo festejar como quería.



¿Qué pasó? Pues cuando se estaba yendo apareció en la entrada de la rampa el tenebroso 'The Fiend' Bray Wyatt. Ya no había escapatoria. Wyatt le aplicó su 'Sister abigail' a Seth y luego su Mandible claw'. El campeón no pudo hacer nada para defenderse.

Así fue el ataque de 'The Fiend' Bray Wyatt a Seth Rollins en Clash of Champions 2019. (Foto y video: WWE/ FOX Action)

La tercera edición del Clash of Champions -que vuelve a la programación de la WWE tras no celebrarse el año pasado- se lleva a cabo en el Spectrum Center de Charlotte, en Carolina del Norte y es un evento en donde todos los títulos estarán en juego.



Este show comenzó con dos peleas en el Kick-Off. En la primera, Drew Gulak derrotó a Humberto Carrillo y a Lince Dorado, y retuvo el título de la división de peso crucero; mientras que en la segunda, AJ Styles también retuvo el cinturón de los Estados Unidos tras vencer a Cedric Alexander.

► Nadie lo esperaba: Luke Harper regresó y ayudó a que Rowan venciera a Roman Reigns [VIDEO]



► ¡Continúa su reinado! Kofi Kingston venció a Randy Orton y retuvo el título de la WWE [VIDEO]



► Se ayudó con la silla: Becky Lynch le aplicó una poderosa 'desarmadora' a Sasha Banks en Clash of Champions 2019 [VIDEO]



► Casi lo gana: Alexa Bliss intentó quitarle el título 24/7 a R-Truth en plena pelea por los cinturones en parejas [VIDEO]