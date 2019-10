Lo tiene loco: Bray Wyatt salió por un agujero en medio ring y le aplicó su garra mandibular a Seth Rollins [VIDEO]

La primera lucha del Friday Night SmackDown entre Seth Rollins y Roman Reigns no tuvo ningún ganador, pues durante el combate 'The Fiend' Bray Wyatt interfirió atacando al 'Arquitecto', actual campeón universal.



Rollins estaba a punto de aplicarle su pisotón al 'Perro Mayor', pero, de pronto, las luces se apagaron y, por un agujero en medio del ring, apareció 'The Fiend' Wyatt, quien le hizo su garra mandibular a Seth. Luego, lo metió por el hueco que había hecho. Felizmente, el campeón pudo escapar. Al final, Wyatt se paró en la entrada de la rampa y quedó mirando a un asustado Seth.

Así 'The Fiend' Bray Wyatt le aplicó su garra mandibular a Seth Rollins. (Foto y video: FOX Sports 3/ WWE)

Este Friday Night SmackDown se está llevando a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en Nevada. Será el primer día del Draft de WWE, que repartirá a los superestrellas entre las marcas de Raw y del show azul.



Hasta el momento, Becky Lynch, The OC (AJ Styles, Karl Anderson y Luke Gallows) y Drew McIntyre están dentro de Raw; mientras que SmackDown tiene a Roman Reigns y a 'The Fiend' Bray Wyatt.

