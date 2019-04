¡Vuelven a la cima! The Hardy Boyz son los nuevos campeones en parejas de SmackDown Live [VIDEO]

Matt y Jeff Hardy sumaron otro logro más a sus exitosas carreras. Y es que The Hardy Boyz se convirtieron en los nuevos campeones en parejas de WWE SmackDown, tras derrotar a The Usos en el show azul de Nueva York. Es la octava vez que consiguen estos cinturones.

The Usos intentaron aplicarle un 'doble planchazo' a Jeff Hardy pero fallaron. Matt aprovechó para aplicarle un 'giro del destino' a uno de los Usos y luego Jeff le hizo un 'sentón bombazo'. De esta manera, ganaron los cinturones por cuenta de tres.

Sin embargo, no pudieron celebrar como querían pues fueron interrumpidos por Lars Sullivan. El nuevo gigante entró y atacó a los hermanos Hardys, quienes no pudieron hacer mucho.

El WWE SmackDown Live de Nueva York tendrá como pelea estelar un tres contra tres. Los miembros de The New Day (Kofi Kingston, Big E y Xavier Woods) deberán hacerle frente a The Bar (Cesaro y Sheamus) y a la superestrella de Raw, Drew McIntyre.

Lars Sullivan atacó a The Hardys. (WWE)

