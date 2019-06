¡Con los brazos en alto! The New Day y The Heavy Machinery celebraron en SmackDown LIVE [VIDEO]

The New Day festejó por partida doble en el SmackDown LIVE de Portland. Primero, Xavier Woods y Big E vencieron a los campeones en pareja del show azul Daniel Bryan y Rowan, y luego celebraron junto a The Heavy Machinery.

La primera lucha de la noche fue victoria para The New Day. Pero cuando estaban celebrando, Sami Zayn y Kevin Owens aparecieron y los atacaron. Rowan, quien acababa de perder junto con Bryan, también se sumó a la acometida contra Woods y Big E.

Sin embargo, The Heavy Machinery salió para ayudar a los excampeones en parejas. Al estar las cuatro duplas se dio inicio a una nueva contienda: Otis, Tucker y The New Day contra Sami, Owens, Rowan y Daniel Bryan.

Tras un intenso combate, el primer cuarteto se llevó la victoria. Cabe señalar que durante la contienda Kevin Owens abandonó a Sami Zayn.

Así ganaron The New Day y The Heavy Machinery. (WWE)

La lucha estelar de este SmackDown LIVE será entre Kofi Kingston y Dolph Ziggler. Si este último gana, será añadido a la lucha del campeón contra Samoa Joe en Extreme Rules 2019.

► ¡A pelear por el reinado! Kofi Kingston tendrá que defender el título de la WWE ante Samoa Joe en Extreme Rules 2019



► Perú vs Croacia vía Movistar Deportes: sigue el debut de la selección nacional de vóley en la Copa Challenger 2019



► ¡Rumbo a Lima! Justin Gatlin será la gran estrella del atletismo en los Juegos Panamericanos 2019



► ¡Vuelve 'La Pantera'! Antonina Shevchenko peleará contra Lucie Pudilova en el UFC Newark