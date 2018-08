En WWE SummerSlam 2018, The New Day estuvo a punto de conseguir los títulos en pareja ante The Bludgeon Brothers. Sin embargo, los campeones utilizaron sus mazos de forma ilegal para retener los cetros de SmackDown.

Por eso, en el show azul tras el evento, se volvieron a enfrentar, pero esta vez sin descalificación alguna. Eso sí, a diferencia de SummerSlam, Big E no fue de la partida, ya que no se llegó a recuperar del golpe con el mazo.

A pesar de la ausencia del miembro más fuerte de The New Day, Kofi Kingston y Xavier Woods lograron poner en aprietos The Bludgeon Brothers. En los momentos finales, un error de cálculo de Erick Rowan, quien rompió la barricada, les dio la ventaja al carismático grupo.



Kingston y Woods aprovecharon su superioridad numérica para atacar a Luke Harper hasta dejarlo tendido sobre una mesa. Con ello, Xavier se lanzó desde la tercera cuerda para conectarle un 'súper codazo'. Así, The New Day logró capturar los títulos en pareja por quinta ocasión.