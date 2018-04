Aunque ahora está enfocado en su carrera como actor, The Rock se da un tiempo para ver a las promesas de la WWE. Y ante la pregunta de un escritor del periódico USA Today, el samoano eligió a un luchador de NXT como el futuro de la empresa.

A través de su Twitter, The Rock respondió a la pregunta de Brian Truitt, escritor de USA Today, sobre Ricochet , quien en su último combate hizo una variante del 'codazo del pueblo'. Lejos de alguna crítica, el excampeón de WWE elogió al luchador de NXT.



"¡Él es el hombre! Me encanta lo que Ricochet está haciendo y no cabe duda de que será el líder de una nueva era en la lucha libre. Futuro campeón de WWE", fueron las palabras de The Rock.

La respuesta de Ricochet no se hizo esperar, ya que agradeció el comentario de The Rock. "Gracias hombre, realmente significa mucho para mí. ¡Además, tengo que dar una variante a la movida más electrizante del entretenimiento deportivo, el 'codazo del pueblo'!", dijo el luchador de WWE a través de Twitter.

Ricochet. (WWE) Ricochet firmó este año con WWE. (WWE) WWE

Cabe señalar que The Rock no es el primer referente de WWE que elogia a Ricochet. En el debut del luchador en NXT, Triple H lo llenó de elogios, pues también lo ve como una de las principales superestrellas en el futuro.