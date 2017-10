Son varios los luchadores que están descontentos con su posición dentro de la WWE. Algunos toman decisiones espontáneas y deciden salir de la compañía, pero Nia Jax es diferente: ella prefirió consultar con su primo de The Rock. Sin embargo, su consejo ha sorprendido a los fanáticos e incluso a varios directivos.

Según Sports Illustrated, The Rock le habría aconsejado a Nia Jax no ser parte de las presentaciones de la compañía hasta llegar a un acuerdo. Su plan es que así consiga más protagonismo.

Esto se originó a raíz de la pelea que tuvo Nia Jax para aparecer en TLC, el pasado domingo. En un principio, ella iba a ser la rival de Sasha Banks, pero luego decidieron cambiarla por Alicia Fox. Esto enfureció a la luchadora, que aseguró lo hacían para que pierda.



A Nia se le suma Neville, quien también está en una disputa con la WWE por el papel que le dan en los eventos. De no arreglarse, la compañía se arriesga a perder varias estrellas. Y no en todos los casos la culpa sería de The Rock.