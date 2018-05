Durante la década de los noventa, The Rock era la estrella más importante en la WWE . Y, como tal, tuvo las mejores rivalidades de la época. Una de ellas fue con Ken Shamrock, pero nunca pudo tener un final.



Esto es lo que ha incentivado a Ken Shamrock a volver a la WWE . El luchador señaló que tiene una deuda pendiente con The Rock , razón por la que consideraría volver al ring.



"Siempre pensé que mi rivalidad con The Rock fue una gran época para la lucha libre: era la Attitude Era. Aquellos tipos estaban muy orgullosos de su agresividad y cuando The Rock intentó hacerse con el título mundial, pensé que tendríamos un combate por el título mundial, pero nunca se dio. Hubiese sido grandiosos porque dejamos una especie de final abierto. Nunca acabamos nuestra rivalidad. Así que sería genial tener la oportunidad de cerrar esa puerta", señaló a Wrestling Inc .



La rivalidad tuvo fin en 1999, año en el que el excampeón de la WWE decidió retirarse de la compañía. Luego de ello, siguió en la lucha por un par de años más, intercalando con las MMA.



The Rock sigue siendo parte de la WWE , pero solo hace apariciones esporádicas. Su última pelea fue en WrestleMania 32, cuando fue parte de la pelea más corta en dicho evento: seis segundos.