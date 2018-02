WWE: ¿The Rock llegará a WrestleMania 34 para pelear junto a Ronda Rousey?

Cuando Ronda Rousey hizo su gran aparición en el final Royal Rumble 2018, inmediatamente se especuló con su posible rival para WrestleMania 34. Nombres como el Charlotte se barajaron, pero la WWE tendría otros planes y esos incluyen a The Rock.

Los creativos de la empresa desean juntar al excampeón mundial con la expeleadora de UFC para que pelean contra Triple H y Stephanie McMahon. Sin embargo, al ser un actor de Hollywood, The Rock lleva una agenda apretada, por lo que tendría que armarse un espacio para el megaevento del 8 de abril.

El camino de The Rock para WrestleMania 34 no será fácil. Si bien la grabación de su próxima película (El Crucero de la Jungla de Disney) comenzará a rodarse en mayo, armar la rivalidad contra 'La Autoridad' puede quedarse corta de tiempo.



Es que cada vez que el samoano firma contrato con las productoras cinematográficas, estas aseguran a la estrella en caso se enferme, lesione o muera en las grabaciones. Pero si se lesiona fuera del rodaje, como en un ring, puede generar que las filmaciones se posterguen, hecho que Disney no permitirá.



Además, ya hay un antecedente claro que perjudicará a The Rock y sus deseos de participar en la 'Vitrina de los Inmortales'. En 2013, en el WrestleMania 29, se lesionó durante su combate contra John Cena. La lesión obligó a mover el rodaje de Hércules durante varias semanas. Según la red de radios de Estados Unidos, la NPR, un retraso de solo un día puede llegar a costar 250 mil dólares.

(WWE) The Rock y Ronda Rousey se juntaron en WrestleMania 31. (WWE) WWE

Si su próxima película desea darle las garantías y correrse el riesgo de que The Rock pueda lesionarse en un próximo combate, de seguro lo veremos en algún RAW. De lo contrario, la idea de ver pelear al 'Campeón del Pueblo' con Rousey ante Triple H y Stephanie McMahon se pospondrá.