The Rock no lucha en la WWE desde hace varios años, pero no tiene problemas en hacer apariciones esporádicas, siendo WrestleMania una de ellas. Es por ello que se esperaba verlo en esta edición, pero Vince McMahon decidió cancelar su presencia.



Esto se debe a que The Rock tiene una personalidad muy fuerte en el ring, por lo que puede opacar a las nuevas estrellas en la WWE. Elias, con quien se pensaba haría una dupla en WrestleMania 34, pudo haber sido una de ellas.



Es por ello que Vince McMahon decidió cancelar el segmento pensado para The Rock y el luchador de la WWE. Ahora, Elias podrá brillar por sí solo, si es que consigue una pelea para el próximo 8 de abril.



Se espera que aparezca en el André the Giant Memorial Battle Royal, donde luchará con 30 personas.



De no aparecer en WrestleMania 34, The Rock tendrá su segunda ausencia seguida en el evento más importante de la WWE. La última vez que fue parte de él, hizo dupla con Ronda Rousey.