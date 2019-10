¡Vuelve el campeón! The Rock regresará a la WWE este viernes en el estreno del Friday Night SmackDown [VIDEO]

El estreno del Friday Night SmackDown (este viernes 4 de octubre) promete ser uno de los mejores shows del año. No solo porque pelarán Kofi Kingston y Brock Lesnar por el título de la WWE o porque estarán presentes The Four Horsewomen, también porque The Rock hará su regresó al mundo de la acción.

La misma leyenda de la lucha libre, y ahora actor, lo ha confirmado en sus redes sociales. "Finalmente, regresaré a mi casa, al universo de la WWE, a SmackDown. Y lo haré en vivo por FOX (FOX Sports 3 en América Latina)", iniciaba su mensaje.

"He sido bendecido con muchos honores a lo largo de mi vida, pero ninguno es más grande que ser El Campeón de la Gente. No hay lugar como el hogar. Tequila sobre mí después del show", agregó.



La última vez que The Rock peleó en un cuadrilátero de la WWE fue en WrestleMania 32. Aquella vez derrotó a Erick Rowan en solo seis segundos. Esta lucha es considerada la más corta de la historia del magno evento.

El video que publicó The Rock en su Instagram para dar a conocer que este viernes estará en Friday Night SmackDown. (Foto: WWE)

