En el 2015, cuando The Rock hizo dupla con Ronda Rousey en WrestleMania , los fanáticos de la WWE se volvieron locos. Esto es lo que quería la compañía para la pasada edición, pero fue justamente por el excampeón que no se pudo concretar.



The Rock reveló que sus actividades como actor le dificultaron tramitar una aparición con la WWE. En el momento de WrestleMania, él se encontraba en China, grabando una película.



A pesar de que esto no cayó bien a la WWE, no cierra las puertas a que vuelva a presentarse en el ring. "Siempre me emociono cuando se trata de volver a mi casa", señaló The Rock en una entrevista al medio Kiss FM.



En WrestleMania 34, Ronda Rousey hizo dupla con Kurt Angle. No le fue nada mal pues venció a Triple H y Stephanie McMahon en su primera pelea oficial como luchadora de la WWE.