El anunció de la WWE fue por todo lo alto. El aniversario 25 de RAW, a celebrase el próximo 22 de enero, será el evento donde The Undertaker volverá a un ring de manera oficial tras casi un año de ausencia.

Si esta noticia emocionó a los fanáticos, la posibilidad de que The Rock también aparezca aumenta aún más las expectativas en torno a las Bodas de Plata del show rojo. Es que la estrella de Hollywood podría sumarse a tan importantes nombres como Shawn Michaels y Kevin Nash.

Según PWInsider, The Rock, en medio de su ocupada agenda daría un tiempo para RAW. Aunque eso sí, el medio informa que de no poder llegar, el samoano podría estar vía satélite o con un video pregrabado.



Como se recuerda, es habitual que el excampeón de la WWE aparezca en algunos eventos muy importantes, como WrestleMania. En 2011, cuando hizo su regreso oficial, fue maestro de ceremonia de la 'Vitrina de los Inmortales'. Además, luchó en los dos años siguientes contra John Cena y participó de la inauguración de la edición 30 con Hulk Hogan y Stone Cold.



Asimismo, estuvo presente en WrestleMania 31 junto con Ronda Rousey y volvió a la acción en mega evento 32 para derrotar a Erick Rowan en solo cinco segundos. Sin embargo, este año no apareció en tal magno show, por lo que estaría en deuda con los fanáticos de la lucha libre.