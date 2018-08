La WWE viene ultimando detalles para el esperado SmackDown 1000 , edición de aniversario del show azul que se llevará a cabo el próximo 16 de octubre en Washington. Y una de las grandes sorpresas del evento sería nada menos que The Rock.

Esto fue anunciado por Barn Burner en la última edición de su podcast, donde aseguró que la WWE tiene negociaciones bastante avanzadas para contar con la presencia de The Rock en el SmackDown 1000.

A la WWE le interesa contar con The Rock en esta edición especial de SmackDown, pues el 'Campeón del pueblo' fue una de las principales superestrellas que impulsó el show azul desde su primera edición, en 1999.

Cabe mencionar que The Rock fue protagonista, junto a Triple H, de la primera promo en la historia de SmackDown. Y ambos aparecieron también en la publicidad de los primeros videojuegos inspirados en el show azul de la WWE.

The Rock no sube al cuadrilátero de la WWE desde su breve aparición en WrestleMania 32, donde hizo equipo con John Cena para enfrentar a The Wyatt Family.