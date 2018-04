Antes de su regreso en WrestleMania 34, habían rumores de que The Undertaker estaba entrenando. Muchos de sus seguidores en la WWE pensaron que sería para una aparición única, pero en realidad se trataba de una serie de peleas pactadas.



The Undertaker es el nuevo luchador añadido a la cartelera del Greatest Royal Rumble. El luchador de la WWE enfrentará a Rusev el próximo 27 de abril en Arabia Saudita.



Esta será su segunda pelea en el año. La primera fue el pasado 8 de abril, cuando venció a John Cena en Nueva Orleans. Era su regreso después de casi un año de ausencia.



Al igual que con el 'Marine', The Undertaker peleará por primera vez con Rusev. La WWE quiere darle variedad de rivales, en vez de enfrentarlo con los mismos de antes.



The Undertaker, con 53 años, es una de las estrellas más experimentadas de la WWE. Debutó en 1990 y es considerado la imagen de WrestleMania por su gran legado.

wwe El Greatest Royal Rumble tiene como pelea principal la lucha de 50 estrellas. (WWE)