WWE: The Undertaker hará su regreso oficial al lado de Shawn Michaels para el aniversario 25 de Raw

'Thank You Taker' fue coreado por cientos de fanáticos de la WWE en WrestleMania 33. The Undertaker dio a entender de que sería la última pelea de su carrera, pero el tiempo hizo que reflexione.

La WWE, mediante un comunicado oficial en su página web, anunció que el 'Enterrador' regresará el próximo 22 de enero, para el 25 aniversario de Raw.

wwe Así se despidió The Undertaker en WrestleMania 33. (WWE)

Lo hará junto a Shawn Michaels, otro luchador legendario en la compañía. Kevin Nash, Roman Reigns y Alexa Bliss son otros de los confirmados.

The Undertaker será parte de uno de los dos eventos que se llevarán a cabo para la celebración. Uno de ellos se realizará en el Barclays Center y otro en el Manhattan Center de Nueva York.

Su última pelea fue ante Roman Reigns, contra quien perdió. Así, obtuvo su segunda derrota en el evento más grande de la compañía, siendo la primera ante Brock Lesnar.