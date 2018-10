A días del Super Show-Down de Australia, The Undertaker no tuvo mejor manera de calentar la previa en el último WWE RAW de Seattle. Y es que el 'Hombre Muerto' junto a Kane para atacar a Triple H y Shawn Michaels.

Cuando 'HBK' estaba hablando sobre el evento del 6 de octubre en Australia, la música de Kane sonó. Inmediatamente, Michaels se puso en alerta, pero no contó con que el 'Monstruo Rojo' lo atacaría por detrás.

Luego de los golpes de Kane, The Undertaker entró en escena. El 'Enterrador' estuvo a punto de conectarle su 'tumba rompecuellos', pero Triple H intervino. A pesar de que el 'Juego' intentó frenar a los 'Hermanos de la Destrucción', al final no pudo.



De esta forma, The Undertaker le aplicó una 'garra contra lona' a Triple H y Kane hizo lo mismo contra Shawn Michaels. Y antes de retirarse, 'Taker' castigó a su rival de este sábado en Australia con su famosa llave 'tumba rompecuellos'.