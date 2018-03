La última vez que The Undertaker apareció en el ring de la WWE fue en WrestleMania 33. Se despidió de sus seguidores, pero no dejó en claro si es que en serio sería la última vez que lo veamos peleando. Y según reportes, aún hay tiempo para más eventos.



La WWE ha anunciado que hará The Greatest Royal Rumble en Arabia Saudita. Será una lucha de 50 personas, casi el doble del regular.



Al igual que en la versión tradicional, solo se sabrán los nombres de ciertos luchadores antes del 27 de abril, fecha en que se llevará a cabo el evento. Las sorpresas serán parte de la noche, pero hay una en especial que ha llamado la atención.



Según PW Insider, The Undertaker está en planes de hacer una presentación especial. Sería el gancho para promocionar el show, en el que participarán John Cena, AJ Styles, Shinsuke Nakamura, entre otros.