¿Prepara el regreso? El radical cambio físico que tuvo The Undertaker a poco de WrestleMania 35

A pesar de que cada vez falta menos para WrestleMania 35 (será el 7 de abril), aún no hay señales del regreso de The Undertaker a los cuadriláteros. Y es que desde noviembre pasado, el 'Enterrador' no pelea en WWE.

Alejado de la acción, The Undertaker subió a sus redes sociales una foto suya, en donde se le ve más delgado. Según reveló, bajó once kilos luego de cambiar su estilo de vida. En la imagen se la aprecia con un cuello menos grueso y con un abdomen más plano.

"He hecho algunos cambios en mi vida. Esto en un intento por compensar todos los años que mi cuerpo soportó tanto castigo. ¡Objetivo logrado! Perdí 25 libras (cerca de 11 kilos)", escribió The Undertaker en Instagram.

Cabe señalar que la última vez que peleó The Undertaker en WWE fue en Crown Jewel junto a Kane. Esa vez, ambos cayeron ante Triple H y Shawn Michaels. ¿Llegará a WrestleMania 35?

