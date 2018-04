The Undertaker es de por sí una leyenda en la WWE , por lo que es cada vez más difícil que pueda romper récords. Sin embargo, el 'Enterrador' siempre tiene un as bajo la manga y consiguió hacer una nueva marca en su historial con la pelea de John Cena en WrestleMania 34.



Al haber sido un enfrentamiento no anunciado, la WWE se aseguró con que no durase mucho tiempo. Y fue así que John Cena pasó a la historia con The Undertaker.



Dicha pelea duró menos de tres minutos, lo que se convirtió en la victoria más rápida en la historia de The Undertaker en su carrera en la WWE. Esta duró tres minutos.



Antes de John Cena, quien tenía este título fue Jimmy Snuka, en 1991. Su enfrentamiento duró menos de cinco minutos.



The Undertaker reapareció en WrestleMania 34 tras casi un año de ausencia. Lo hizo tras aplazar la respuesta al reto de John Cena.

Victoria ante Año Tiempo John Cena 2018 -3 minutos Jimmy Snuka 1991 -5 minutos Jake ‘The Snake’ Roberts 1992 -7 minutos King Kong Bundy 1995 -7 minutos