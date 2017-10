Con todos los ingredientes para convertirse en un evento histórico para los fanáticos de la WWE, este domingo (7:00 pm, hora peruana) se realizará el esperado TLC 2017. El evento, que se realizará en el Target Center de Minnesota, será transmitido por FOX Action (184 Movistar, 561 DirecTV, 324 Claro).

El plato fuerte de la velada será la lucha de mesas escaleras y sillas que protagonizará The Shield. Aunque en esta ocasión, Seth Rollins y Dean Ambrose serán acompañados por el mítico Kurt Angle, quien reemplazará a un Roman Reigns que quedó descartado por una aparente infección estomacal.



El rival de The Shield en esta lucha de 5 vs. 3 será el temible equipo formado por The Miz, Braun Strowman, Cesaro y Sheamus. Y en el Raw de esta semana se confirmó que también contarán con el apoyo del 'Demonio' Kane.

Sin embargo, hay quienes esperan con más ansias la denominada 'lucha de ensueño' donde se enfrentarán Finn Bálor y AJ Styles, la cual se programó recién el último viernes ante la inesperada salida de Bray Wyatt de la cartelera. Mira la cartelera completa en esta galería.