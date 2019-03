¡Rey de Reyes! La historia de Triple H, el catorce veces campeón mundial de la WWE y creador de NXT

Triple H o Paul Michael Lavesque (su verdadero nombre) es un luchador profesional que nació el 27 de julio de 1969 en la ciudad de Nashua, del estado de Nuevo Hampshire, en Estados Unidos. Está casado con Stephanie McMahon -la heredera de la WWE - y ocupa un alto cargo en la empresa familiar, cuyo líder es su yerno Vince McMahon. También es el creador de la exitosa NXT.

Dentro de sus logros, se encuentran catorce títulos mundiales - nueve como monarca de la WWE y cinco como campeón mundial de peso pesado-. Estos números lo ubican como el tercer luchador con más cinturones mundiales de la World Wrestling Entertainment. También ha sido dueño del título intercontinental en cinco oportunidades y ha poseído los títulos en parejas en dos ocasiones, una con 'Stone Cold' Steve Austin y otra con su inseparable amigo Shawn Michaels.

Es, además, creador de dos importantes grupos o stables: el primero es D-Generation X, junto al chico rompecorazones Shawn Michaels. Y el segundo, Evolution con Ric Flair, Randy Orton y Batista.

Uno de estos será inducido al Salón de la Fama de la WWE en la edición del 2019. Se trata de DX, cuyos miembros (Triple H, Shawn Michaels, Chyna, Road Dogg, Billy Gunn y X-Pac) entrarán al museo más importante de lucha libre por todos sus éxitos obtenidos.

Sin embargo, a pesar de ser una estrella de la WWE, los inicios de Hunter Hearst Helmsley (o Triple H) se remontan a la escena independiente y a la World Championship Wrestling (WCW).

Sus inicios

De pequeño, Hunter fue un gran aficionado de la lucha libre profesional y tenía como ídolo a Ric Flair. A los quince años, empezó a practicar fisicoculturismo y a los diecinueve llegó a ser Teenage Mr. New Hampshire 1988. Fue por esa época que conoció al peleador Ted Arcidi, quien lo involucró en el mundo de la lucha libre.

Gracias a la recomendación de Arcidi, Hunter ingresó a la academia de Killer Kowalski en 1992 y después apareció en la Independent Wrestling Federation bajo el nombre de Terra Ryzing. Allí fue campeón de peso pesado y campeón en parejas junto a Perry Saturn.

Estos pequeños triunfos lo llevaron en 1994 a la WCW. En esa empresa, debutó como antagonista (o heel) con el seudónimo de Terra Ryzin, venciendo a Keith Cole. Luego, cambió su nombre a Jean-Paul Lévesque, un personaje de origen francés, y tuvo un 'feudo' (rivalidad) con Alex Wright, que terminó con una victoria de su oponente en la edición de 1994 de Starrcade, el evento más grande de la WCW. Fue por esta época que empezó a usar el 'Pedigree'.

Ttriple H en WCW bajo el nombre de Jean-Paul Lévesque. (WWE/ Sportskeeda) Ttriple H en WCW bajo el nombre de Jean-Paul Lévesque. (WWE/ Sportskeeda)

Al siguiente año, en 1995, Hunter formó equipo con Lord Steven Regal. Sin embargo, no estaba cómodo. Quería que la WCW impulse su carrera en solitario, pero como sentía que eso no iba a ocurrir, decidió marcharse.



El ingreso a lo grande: World Wrestling Federation (WWF)

En WWF (después la empresa cambió su nombre a WWE), Lévesque optó por llamarse Hunter Hearst Helmsley y representó a un personaje de 'sangre azul' nacido en Connecticut. Su debut, en 1995, fue bueno, pues derrotó a Buck Zumhoff en solo dos minutos con catorce segundos. Luego, siguió con una racha de victorias en Raw, venciendo incluso a Rikishi.

Posteriormente, entró al grupo The Kliq, conformado por Shawn Michaels, Sean Waltman, Kevin Nash y Scott Hall, que terminó por desintegrarse cuando estos dos últimos se fueron a la WCW.

Pasaron los meses y en 1996 ganó su primer título: el campeonato intercontinental, al derrotar a Marc Mero. Lo mantuvo cuatro meses antes de perderlo ante Rocky Maivia en un programa del show rojo.

Aunque con algunos altibajos, la carrera de Hunter seguía en ascenso. Y en 1997 logró quizá uno de los mayores éxitos de su vida: la creación del grupo D-Generation X, junto a Shawn Michaels, Rick Rude y Chyna. Además, dejó su personaje de sangre azul para mostrar el de Triple H. En las siguientes semanas, X-Pac, ‘Mr. Ass’ Billy Gunn y The Road Dogg se unirían al stable recién creado.



En 1998, Triple H se lesionó la rodilla, pero regresó un año siguiente para tener una rivalidad con Stone Cold Steve Austin y Mankind (Mick Foley). Los tres se enfrentaron en SummerSlam 1999, pero Mankind se llevó la victoria. Triple H tuvo una revancha la noche siguiente en Raw y, con ayuda de Shane McMahon, pudo ganar el título de la WWF por primera vez en su historia.

En los siguientes meses, tuvo 'feudos' con The Rock, Stone Cold, The Undetaker, Kane, Mankind, Kurt Angle y Chris Jericho, personajes que marcaron uno de los momentos más impactantes de la empresa de Vince McMahon: la Attitude Era (1998 - 2002). Todos ellos ayudaron a que la empresa le gané 'la guerra de los lunes por la noche' a la WCW.



Un último éxito que consiguió Triple H por esta época fue su victoria en el Royal Rumble 2002. Fue la primera vez que ganó esta batalla de treinta hombres y lo hizo ingresando con el número uno.



Triple H en la Attitude Era junto a Stephanie McMahon. (WWE) Triple H en la Attitude Era junto a Stephanie McMahon. (WWE)

Evolution: cuatro grandes en un mismo grupo

En enero de 2003, Triple H formó el equipo Evolution junto a Ric Flair y Batista, y después sumaron a Randy Orton. La idea de este stable era tener en sus filas ‘a los más grandes luchadores del mundo’.

El grupo dominó Raw durante dos años y cada miembro pudo ser dueño de, al menos, un título en la WWE. Triple H consiguió el cinturón mundial de peso pesado, Orton el intercontinental, y Flair y Batista obtuvieron en dos oportunidades los títulos mundiales en parejas.

Sin embargo, el grupo sufrió una ruptura en Unforgiven 2004. La ambición de Triple H por el máximo título lo hizo traicionar a Randy Orton y de esa manera ganó el cinturón mundial de la WWE por cuarta vez. Para tal faena, tuvo la ayuda de Ric Flair y Batista.



Finalmente, el grupo se disolvió en 2005, con la pelea en WrestleMania 21, entre Batista y Triple H, en donde el primero se llevó la victoria y ganó el título mundial de peso pesado. El grupo, sin embargo, ha tenido reuniones esporádicas en los años siguientes.



Continuaron los éxitos en WWE

En 2006, Triple H se volvió a reunir con Shawn Michaels para traer de vuelta a D-Generation X. Tuvieron fuerte peleas con Spirit Squad, con los McMahons, con Big Show, y luego con Rated-RKO (Edge y Randy Orton). Pero una lesión de 'The Game', uno de los apodos de Hunter, en New Year's Revolution 2007 lo alejó del ring gran parte de ese año y puso en riesgo su carrera.

El ' Rey de Reyes', como también conocen a Triple H, volvió y, a fines de la década del nuevo milenio, siguió con sus rivalidades contra Jeff Hardy, John Cena, Randy Orton, Umaga. También volvió D-Generation X para enfrentar a The Legacy (Cody Rhodes y Ted DiBiase), y posteriormente a Big Show y Chris Jericho. A estos últimos les ganaron los títulos unificados en parejas en una pelea de Table, Ladders and Chairs (TLC).



Sus enfrentamientos siguieron contra luchadores como CM Punk, The Undertaker, o Kevin Nash, hasta que a inicios de la década del 2010 empezó a alejarse de las peleas. Lo hizo, principalmente, porque en 2011 fue nombrado como jefe de operaciones.

D-Generation X. (WWE) D-Generation X. (WWE)

La autoridad

En 2013, creo junto a su mujer Stephanie McMahon el grupo The Autority, un stable que solo quería 'lo mejor para la empresa', y no les importó irse contra Daniel Bryan, John Cena, o The Shield.

Mientras estaba en The Autority, Triple H tuvo una fuerte rivalidad con Sting, uno de los mejores representantes de lo que fue la WCW. Este 'feudo' culminó en una mano a mano en WrestleMania 31, con una victoria de The Game.

Esta pelea hizo recordar 'la guerra de los lunes por la noche' entre WWE y WCW. Y tal como el resultado de esa guerra, Triple H, de WWE, venció a Sting, expeleador de WCW.

Cada vez más alejado de los cuadriláteros

En lo últimos años, su participación en la lucha ha sido menor. La más destacable, quizá, fue su victoria en el Royal Rumble 2016, en un momento en donde la empresa no estaba en buenas condiciones.

Triple H como ejecutivo. (WWE) Triple H como ejecutivo. (WWE)

También tiene que velar por NXT, marca que él creó y que empezó a transmitirse en televisión en 2012. Además, está involucrado en el proceso creativo de las historias de Raw y SmackDown. Y forma parte de la junta directiva de la WWE.

La única pelea que tiene pactada será contra Batista en WrestleMania 35, en donde su carrera está en juego. ¿Será el fin de Triple H en un ring de lucha libre? ¿Empezará a dedicarse solo a mejorar la empresa desde su puesto ejecutivo?



Controversia: ¿qué paso con Chyna?

En 2001, Chyna abadonó la WWE. Los rumores en ese entonces señalaban que la empresa y la luchadora no habían llegado a un acuerdo. Sin embargo meses después, Jim Ross dijo que ella se había ido por motivos personales.

Fanáticos y medios especializados culparon a Stephanie McMahon de la salida de Joan Laurer, nombre real de Chyna. Pues a inicios del nuevo milenio, Chyna tenía una relación con Triple H, pero en los programas de WWE, The Game comenzó a salir con Stephanie.



Todo indica que la hija de Vince McMahon se enamoró de Triple H y quiso mantener lejos a Chyna. Al final, Stephanie se quedó con The Game y Chyna se fue de la WWE.

"Me enteré de la relación entre Hunter y Stephanie en 2001. Tenía mis dudas, él siempre me lo negó, pero su actitud había cambiado. Me enteré cuando encontré una carta de amor de ella hacia él, que tenía la fecha del año pasado, así supe que lo suyo venía desde hace un año. Llamé a Vince y me dijo: 'supongo que ya te enteraste'", declaró Chyna al medio Wrestling Inc.

Esta rivalidad que hubo con Chyna pudo haber sido uno de los motivos por los cuales nunca fue incluida en el Salón de la Fama de la WWE. Pero ahora por fin será parte, aunque entrará como miembro de DX.

Ficha

Movimiento final:

-Pedigree



Apodos:

- El asesino cerebral

- The Game

- El rey de Reyes



Títulos:

- WWE (9 veces)

- Mundial de peso pesado (5 veces)

- Europeo de la WWF (2 veces)

- Intercontinental (5 veces)

- En parejas (2 veces)

- King of the Ring (1997)

- Royal Rumble (2002 y 2016)



