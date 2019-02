Increíble: Vince McMahon suspendió a Becky y anunció a Charlotte como su reemplazo en WrestleMania [VIDEO]

Becky Lynch salió al escenario de WWE para anunciar su decisión y segundos después aparecieron Triple H y Stephanie McMahon. "Si enfrentas a Ronda Rousey en WrestleMania 35, harás historia. Nosotros ya nos hemos disculpado, ¿tú puedes hacer lo mismo?", le preguntó la comisionada de RAW a la irlandesa.

Después de un breve discurso, ' The Man' se disculpó y le advirtió a Triple H que nadie le quitaría su sueño. The Game le dijo: "Felicitaciones, vas a WrestleMania". "Eso es todo", consultó una sorprendida Lynch. Luego de asimilar que estará en el magno evento, la irlandesa iba a dar algunas palabras hasta que fue interrumpida por Ronda Rousey.



'Rowdy' subió al escenario a encarar a Becky, pero de pronto ingresó Vince McMahon y le dijo a la irlandesa que tenía una mala actitud y que 'The Man' no era ella, sino él. Además, añadió que la va a suspender 60 días, con lo que no llegaría a WrestleMania 35.

Pero también aseguró que la lucha por el título de mujeres de RAW se iba a dar sí o sí, y en lugar de Becky Lych estaría Charlotte Flair, quien salió por la rampa, causando abucheos del público. Asó culmina el RAW de Michigan. La historia tiene para rato.



En la primera hora del RAW

El Monday Night Raw de Michigan comenzó con la presencia de Stephanie McMahon y Triple H, quienes hablaron sobre los próximo eventos que se vienen en la WWE. "Oficialmente estamos en la ruta hacia WrestleMania 35 y este domingo tenemos una escala en Elimination Chamber", dijo la comisionada del show rojo.

Luego, ambos se refirieron al comportamiento de Becky Lynch y mostraron un video sobre lo que hizo la irlandesa la semana pasada (atacó a Stephanie y abofeteó a Triple H). Cuando terminó el video, el público empezó a gritar el nombre de Becky. Pero Stephanie detuvo los cánticos y dijo que harían lo mejor para la empresa. Cuando iba a dar un anuncio, ' The Man' la interrumpió y apareció en el cuadrilátero.



Triple H empezó disculpándose con Becky Lynch por decirle la semana pasada que le tenía miedo a Ronda Rousey. También señaló que los médicos han confirmado que 'The Man' no tiene un daño severo en su pierna y que con una semana de rehabilitación ya estaría apta para WrestleMania 35, así que le retiró la suspensión.

Cuando parecía que el Becky Lynch vs Ronda Rousey se haría oficial. La pareja le advirtió a Becky que si quería ese combate, tenía que disculparse con ambos. La irlandesa no quiso e insultó a Triple H, causando la rabia de Stephanie. Incluso, casi se van a las manos. The Game interrumpió el momento y le dijo a la 'The Man' que ya todo dependía de ella. "Al final de la noche tu decidirás si quieres luchar contra Ronda Rousey o vas a elegir tirarlo todo a la basura", concluyó Triple H.