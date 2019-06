¡Nombró hasta a Stephanie McMahon! Triple H tuvo 'picante' discusión con Randy Orton previo al Super ShowDown [VIDEO]

Con una rivalidad de más de 10 años en WWE , Triple H y Randy Orton volverán a estar frente a frente en el Super ShowDown de Arabia Saudita. Y a modo de antesala, ambos se vieron las caras en el último RAW de Texas.

Si bien no llegaron a las manos, sí se dijeron de todo, en una rivalidad que ya es personal. " Randy, eres uno de los mejores en esta industria, te lo he dicho, pero así como tú varios han intentado vencerme y han desaparecido. Yo sigo acá, no harás la diferencia", le dijo Triple H.

Eso sí, Randy Orton no se quedó callado y le respondió de una forma polémica a Triple H. "Prométeme solo una cosa, antes de entrar al ring este viernes en Arabia Saudita, recoge tus agallas de la cartera de Stephanie McMahon", señaló.

De inmediato, los fanáticos de WWE se sorprendieron y Triple H solo atinó a sonreír. "Es una buena idea, lo voy a hacer, pero son tan grandes, veré como las traigo. Tú no sabrías nada acerca de eso porque nunca las tuviste", respondió el 'Juego'.

Triple H y Randy Orton tuvieron acalorada discusión en WWE. (WWE)

►¿Va para Arabia? Seth Rollins será sometido a evaluaciones médicas tras brutal ataque que recibió de Lesnar [VIDEO]



► ¡De terror! The Undertaker apareció en Raw y le dejó un mensaje a Goldberg antes del WWE Super ShowDown [VIDEO]



► Con el regreso de The Undertaker: repasa todos los resultados del RAW previo al WWE Super ShowDown



► La bestia no tuvo piedad: Brock Lesnar hizo trizas a Seth Rollins, pero no canjeó su maletín [VIDEO]