El cierre de las Bodas de Plata de RAW en el Manhattan Center no podía ser de otra manera que con D-Generation X. Eso sí, Triple H y Shawn Michaels no fueron los únicos miembros, ya que Road Dogg, Billy Gunn, X-Pac y hasta Razon Ramon reaparecieron.

Todos ellos se juntaron para hacer la habitual presentación de DX, pero en ese momento apareció The Bálor Club para unirse a los festejos. El 'Demonio', Luke Gallows y Karl Anderson se pararon frente a frente con los 'Degenerados' y las dos facciones hicieron la señal de 'Too Sweet'.

Cuando todo era alegría, The Revival ingresó al cuadrilátero para luchar contra Gallows y Anderson. Los miembros de The Bálor Club no tardaron mucho en vencer a los excampeones de NXT, gracias a su 'Magic Killer'.

Luego de finalizado el combate, The Revival volvió a la carga, pero se topó con DX. Cada miembro le aplicó su llave final a Dash Wilder y Scott Dawson. Desde una 'patada a la quijada' de Michaels hasta el 'pedigree' de Triple H.

WWE

Inclusive, Finn Bálor se animó a conectarles su 'Golpe de Gracia' desde la tercera cuerda. Para cerrar el segmento, DX terminó su presentación con su famoso saludo, ante dos mil fanáticos que corearon su regreso.