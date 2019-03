¡Lo dejó plantado! Batista no apareció en RAW y Triple H se enfureció [VIDEO]

Todo estaba preparado para que Batista apareciera sobre el ring de WWE RAW , tras el cobarde ataque sobre Ric Flair en el día de su 80 aniversario. Triple H y los McMahon habían preparado la noche para que celebrara su cumpleaños, pero Batista lo atacó e interfirió con la celebración.

Batista le mandó un video a Triple H excusándose por su ausencia. (Instagram)

Esta noche se esperaba que Batista apareciera para escuchar lo que le tenía que decir Triple H por el ataque en el último RAW, pero no apareció. Mandó un video para disculparse de su ausencia y que haría las cosas como él quisiera, no como mandase Triple H.



Batista dijo en video que no estará en Raw porque no le gusta Philadelphia. "Jugaremos con mis reglas", aseguró Batista.

"Cuando te pares cara a cara conmigo y mires a mis ojos, no verás el personaje, verás el hombre. El hombre, Dave, mírame a los ojos como un hombre si puedes. Mírame y dime lo que quieres, te lo daré. ¿¡Quieres mi atención, Dave!? ¡LA TIENES!", sentenció 'Hunter'.

La tensión aumenta de cara a lo que será el encuentro entre ambas leyendas en WrestleMania 35. Batista hizo despertar al demonio en Triple H y lo que le hizo a Ric Flair no pasará por agua tibia. The Hunter quiere venganza.

