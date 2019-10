¡Electrizante! La espectacular entrada que tuvo The Rock en su regreso a WWE luego de tres años de ausencia [VIDEO]

Ni bien se anunció que The Rock estaría en el reestreno del SmackDown, que desde ahora se transmitirán los viernes, las ventas de las entradas se duplicaron. Y no era para menos, el actor de Hollywood no pisaba un ring de WWE luego de tres años.

Y en el inicio del programa, The Rock apareció para alborotar el Staples Center de Los Angeles en California. Con su icónica música, el excampeón de WWE apareció por el aniversario 20 de SmackDown Live.

Así fue la entrada de The Rock luego de tres años de ausencia en SmackDown. (WWE)

The Rock apareció para interrumpir a Baron Corbin, quien estaba en el ring con Becky Lynch. Al final, el excampeón le propinó sus principales movidas al flamante 'rey': el 'codazo del pueblo' y 'hacia el fondo del abismo rocalloso'.

Cabe señalar que The Rock no será la única figura que estará presente en el SmackDown Live de Los Angeles. Y es que también confirmaron su asistencia leyendas como Goldberg, The Undertaker, Sting, entre otros.

