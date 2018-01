Han pasado 25 años desde que se emitió Raw por primera vez, el show semanal más importante de la WWE. La celebración será por todo lo alto esta noche (8:00 pm, vía Fox 2) con estrellas de antaño y las promesas de ahora.

Entre las principales atracciones están The Undertaker, Shawn Michaels y Stone Cold. Después de varios meses de ausencia, volverán a aparecer en el ring y no se descarta una posible pelea.



Brock Lesnar también será parte de la celebración. Además de varias estrellas de SmackDown Live como Shane McMahon, Daniel Bryan, AJ Styles, Charlotte Flair, The Usos, The New Day y John Cena.



Pero como no es un hecho aislado, también se pueden hacer anuncios sobre el próximo Royal Rumble match, que se llevará a cabo el próximo 28 de enero.



Estrellas invitadas: The Undertaker, Shawn Michaels, Chris Jericho, Christian, D-Generation X, Torrie Wilson, Jim Ross, Jerry Lawler, Jacqueline, The Dudley Boyz, Ric Flair, Maria Kanellis, Scott Hall, Johnathan Coachman, The Bella Twins, The New Age Outlaws, Eric Bischoff, Terri Runnels, Ron Simmons, JBL, Kelly Kelly, The Godfather, The Brooklyn Brawler, Michelle McCool, Brother Love, Boogeyman, Teddy Long, The Million Dollar Man, John Laurinaitis, Sgt. Slaughter y Trish Stratus.