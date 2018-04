A pesar de los rumores, Brock Lesnar salió de WrestleMania 34 con el título universal de la WWE en las manos. El campeón defendió el cinturón con éxito ante Roman Reigns.



Como era de esperarse, Brock Lensar empezó bastante agresivo, pero Roman Reigns pudo controlarlo hasta cierto punto. Los 'F5' y súplexes fueron parte del show, pero el samoano no parecía inmutarse ante tamaña masacre.



Sin embargo, todo cambió con un rodillazo a la cabeza. El enfrentamiento tuvo un radical cambio cuando Roman Reigns sufrió un corte en la cabeza, herida por la que salió bastante sangre.



A pesar de que trató de limpiarse la cara, Roman Reigns no pudo continuar con el mismo nivel del inicio. Esto fue aprovechado por Brock Lesnar, quien lo sometió y pudo llevarse la victoria por conteo.



Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Roman Reigns y Brock Lesnar se enfrentaron en WrestleMania. Su primer encuentro se dio en la edición de 2015, cuando Seth Rollins ingresó para cobrar su maletín y convertirse en campeón.