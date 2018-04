Prepararse para pelear frente a cerca de 100 mil personas y millones alrededor del mundo no es fácil. Los luchadores de la WWE están acostumbrados a esta presión, pero los nervios son evidentes tras bambalinas.



La WWE no quiso perder esos momentos y tomó fotografías de los momentos previos a WrestleMania 34. En esta galería aparecen luchadores como Triple H y Ronda Rousey.



Sin embargo, las leyendas también se hicieron presentes. Ric Flair no pudo no asistir para alentar a su hija, mientras que Shawn Michaels tuvo un cándido momento con 'Rowdy'.