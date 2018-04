Los fanáticos de la WWE se quedaron boquiabiertos cuando The Undertaker perdió su racha invicto en WrestleMania 30 , evento llevado a cabo en Nueva Orleans. Cuatro años después, Asuka , otra luchadora que solía tener una racha envidiable, perdió su invicto en esta ciudad.



El caso de The Undertaker causó gran conmoción en sus seguidores de la WWE. El luchador tenía 21 victorias en WrestleMania 34, pero fue en el 2014 que Brock Lesnar se encargó de darle su primera derrota.



Casi el mismo escenario se llevó a cabo en WrestleMania 34. Asuka, quien no perdía desde su debut en la WWE, en octubre del 2015, perdió ante Charlotte.



Lo curioso es que ambas situaciones se llevaron a cabo en Nueva Orleans. Solo dos veces ha sido la ciudad elegida para alojar WrestleMania, pero en ambas ocasiones ha pasado al recuerdo.



La próxima edición de WrestleMania se llevará a cabo en East Rutherford, Nueva Jersey. Será la segunda vez que lo acoja, luego de su debut en el 213.