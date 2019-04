¡Huele a traición! Leyenda de WWE pasó a las filas de AEW a poco de WrestleMania 35

Una leyenda de WWE acaba de dar una noticia que no le gustará para nada a Vince McMahon. Este personaje histórico ha anunciado que formará parte del equipo de All Elite Wrestling ( AEW ), los rivales directos de la empresa de 'El Jefe'.

En el episodio 10 de 'The Road To Double Or Nothing', Cody Rhodes presentó a Jim Ross, importante excomentarista de la WWE, como miembro oficial de la AEW. Ross se desempeñará como asesor principal de esta nueva empresa.

Y según Sports Illustrated, también narrará en ' Double Or Nothing', el primer evento de All Elite Wrestling, que se celebrará el 25 de mayo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

Pero Jim Ross no ha sido el único en unirse a la naciente empresa de lucha libre. El exanunciador de WWE, Justin Roberts, también será parte de AEW.



Además, Alicia Atout (Alicia 'A') será la entrevistadora en backstage, mientras que los comentaristas oficiales será Alex Marvez y Excalibur -excomentaristas de fútbol americano y de Pro Wrestling Guerrilla, respectivamente-.



► El 'Juego' habló: ¿Qué dijo Triple H sobre el ingreso de Chyna al Salón de la Fama de WWE?



► ¡Un rayo cayó en Lima! Usain Bolt quedó inmortalizado en la nueva pista atlética de la Videna [VIDEO]



► ¿Lo invalidarán? El insólito error del contrato que firmó Kofi Kingston para su pelea en WrestleMania 35



► ¡Tremendas peleas! Repasa la cartelera completa de WrestleMania 35, el evento más importante de WWE