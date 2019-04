¿No que se retiraba? Kurt Angle participará en evento de AEW tras WrestleMania 35

Las redes sociales se han alborotado después de la publicación que hizo anoche Cody Rhodes. El vicepresidente ejecutivo de la All Elite Wrestling (AEW ) publicó, durante la emisión del Monday Night Raw, que la actual superestrella de WWE , Kurt Angle , participará en el evento Starrcast II.

Starrcast II es una convención de fanáticos de lucha libre, muy ligada a la AEW, que celebrará su segunda edición del 23 al 26 de mayo en Las Vegas. Justo el 25 de ese mes y en esa misma ciudad la All Elite Wrestling llevará a cabo su evento inaugural Double or Nothing.

El problema es que la AEW es la competencia directa de WWE y Kurt Angle se encuentra actualmente bajo contrato con la empresa de Vince McMahon; además, se supone que tendrá su última pelea este domingo en WrestleMania 35. ¿Qué hará, entonces, en Starrcast II? Las especulaciones están a la orden del día. Sobre todo porque durante esas fechas también se realizará Double or Nothing.



Hasta el momento, no se sabe cuál será el papel del medallista olímpico en el evento de Las Vegas. Lo más probable es que con el tiempo Cody Rhodes suelte más información. Tampoco se sabe cuál será el Kurt Angle después de que pelee con Baron Corbin en el magno evento de la WWE.

