¡Qué se cuiden Becky y Charlotte! El refuerzo que tendrá Ronda Rousey en WrestleMania 35

El WrestleMania 35 marcará historia en la WWE pues por primera vez un combate femenino será el estelar de este magno evento. Se trata de la pelea que protagonizarán Becky Lynch, Ronda Rousey y Charlotte Flair, en donde el título femenino estará en juego.

Y para que no quedé duda de que esta pelea quedará marcada en la historia, Ronda Rousey acaba de anunciar que contará con un gran refuerzo. Uno que sabe de rock, de guitarras y de éxitos musicales. Hablamos de la cantante y leyenda rockera Joan Jett.

Así lo anuncio la misma ' Rowdy' en un video publicado en las redes sociales de la WWE.

"Chicos, ¿adivinen qué? ¡ Joan Jett va a tocar mi tema de entrada en WrestleMania! Voy a conocerla y eso será grandioso. Ella es asombrosa y no puedo esperar más para verla. Muchas gracias por venir, Joan Jett, es un honor para mí", dijo una Ronda muy emocionada y dejando de lado su personaje de antagonista.

Para alegría de la campeona de Raw, la rockera ya le contestó a través de su cuenta de Twitter. "Ronda Rousey es una chica que hace lo que ella quiere. Te veo en WrestleMania 35", escribió.

Joan Jett es una leyenda viviente de la música rock. Ha sido vocalista de The Runaways y de The Blackhearts y ha grabado éxitos como 'I Love Rock 'N Roll', 'Crimson and Clover', 'I Hate Myself for Loving You' y 'Bad Reputation'. Con este último tema, Ronda entra al ring y será tocado en vivo en WrestleMania.



Joan Jett tocará 'Bad Reputation' en la entrada de Ronda Rousey. (WWE) Joan Jett tocará 'Bad Reputation' en la entrada de Ronda Rousey. (WWE)

