¡'Vengó' a Dean Ambrose! Roman Reigns venció a Drew McIntyre en combate individual en WrestleMania 35 [VIDEO]

WrestleMania 35 sigue dando que hablar. Esta vez, en la octava pelea del megaevento de WWE , Roman Reigns venció a Drew McIntyre en uno de los duelos más esperados de la velada en Nueva Jersey.

El 'Perro Mayor' comenzó repartiendo golpes sobre Drew, quien reacciona aplicando un Spine Buster. El escocés tomó el control de la pelea, pero fue por poco tiempo. Drew le dijo que él rompió The Shield y que Reigns no es nadie. Reigns reacciona con un Superman Punch y lo aplica en un segundo intento cuenta de tres y 'vengó' a su hermano, Dean Ambrose.

WrestleMania 35 se viene realizando en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Este magno evento de la WWE tendrá 16 combates de lujo.



Entre esas peleas, destacan el Triple H vs. Batista, o el Ronda Rousey vs Becky Lynch vs Charlotte Flair por los títulos femeninos de Raw y SmackDown. Sigue la transmisión por Depor.com.

