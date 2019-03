¿Será la definitiva? Repasa la cartelera de WrestleMania 35, el evento principal de WWE

Todo va quedando listo para el megaevento de la lucha libre, WrestleMania 35. Este es el evento más importante de WWE , que contará con espectaculares enfrentamientos, sucesos inesperados y una cartelera de hasta 15 peleas confirmadas que se realizará el 7 de abril en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

En un hecho histórico en WWE, el evento estelar será la pelea entre Ronda Rousey, Becky Lynch y Charlotte Flair por el título femenino de Raw. Esta es una de las historias que más están siguiendo los fanáticos.



Otro combate que resuena bastante es el que protagonizarán Brock Lesnar y Seth Rollins. Además, en WrestleMania 35, pelearán Triple H y Batista en una lucha sin reglas, y Shane McMahon contra The Miz.



En tanto, Samoa Joe deberá defender su título de los Estados Unidos ante Rey Mysterio, y Buddy Murphy tiene la obligación de proteger su cinturón de la división crucero de las manos de Tony Nese.



Kurt Angle también estará presente y tendrá su última lucha de WWE ante Baron Corbin, mientras que The Miz buscará derrotar a Shane McMahon. La anfitriona de este magno evento será Alexa Bliss.



Por último, para esta edición de WrestleMania 35, volverá el André the Giant Memorial Battle Royal.

