¡Domó a la 'víbora'! AJ Styles venció a Randy Orton con un 'Súper codazo' en WrestleMania 35 [VIDEO]

WrestleMania 35 comenzó con todo. Primero fue Seth Rollins venciendo a la 'Bestia', Brock Lesnar, y ahora, en una espectacular lucha, AJ Styles venció a Randy Orton en el duelo individual sobre el cuadrilátero de WWE.

En una lucha de pura fuerza y técnica, AJ Styles, figura de Smackdown, derrotó a la 'víbora'. A punta de 'Súper codazos' sobre la lona y fuera de ella, el excampeón se cobró su revancha y llegará al martes con el sabor de haber ganador este duelo.



WrestleMania 35 se viene realizando en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Este magno evento de la WWE tendrá 16 combates de lujo.



Entre esas peleas, destacan el Triple H vs. Batista, o el Ronda Rousey vs Becky Lynch vs Charlotte Flair por los títulos femeninos de Raw y SmackDown. Sigue la transmisión por Depor.com.

► WrestleMania 35 EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE: sigue AQUÍ el magno evento de WWE desde Nueva Jersey



► WrestleMania 35 EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE: sigue AQUÍ el magno evento de WWE desde Nueva Jersey



► ¡'Barrió' con todos! Braun Strowman ganó la Batalla Real de Andre The Giant en WrestleMania 35 [VIDEO]



► No más derrotas: Curt Hawkins y Zack Ryder ganaron los títulos en parejas de RAW en WrestleMania 35 [VIDEO]