No más derrotas: Curt Hawkins y Zack Ryder ganaron los títulos en parejas de RAW en WrestleMania 35 [VIDEO]

Tuvo que llegar WrestleMania 35 , el evento más importante de WWE , para que Curt Hawkins rompiera su racha de más de 250 peleas sin ganar. Lo hizo junto a su amigo Zack Ryder en 'La Vitrina de los Inmortales'.

Ambos peleadores se enfrentaron a The Revival (Dash Wilder y Scott Dawson) en un combate donde los títulos en parejas de Raw estarían en juego. A pesar de que los campeones dominaron la pelea, Curt Hawkins pudo llevarse la victoria con un 'paquetito'.

Scott Dawson subió al cuadrilátero a un cansado Hawkins para acabar con él. Su rival no respondía ni al árbitro, parecía noqueado, pero al miembro de The Revival no le importó y trató de levantarlo.

Sin embargo, Hawkins fue más astuto y le aplicó un sorpresivo 'paquetito' que dejó sin armas a Scott Dawson. Así, Curt le dio la victoria a su equipo, y junto a Zac Ryder se convirtieron por segunda vez en la historia en campeones en parejas del show rojo.

► WrestleMania 35 EN VIVO: ¿cómo ver el megaevento de WWE EN DIRECTO desde Nueva Jersey?



► WrestleMania 35 EN VIVO: fecha, horarios y canales del evento más importante de WWE



► WWE WrestleMania 35 EN VIVO: sigue el megaevento EN DIRECTO desde Nueva Jersey



► Wrestlemania 35 vía Facebook Watch EN VIVO: sigue el minuto a minuto del evento más esperado de la WWE